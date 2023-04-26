Переносит 5 кг взрывчатки и преодолевает РЭБ: в разведке протестировали новый дрон R18 (видео)

Украинские аэроразведчики протестировали два боевых заряда: один – термо, один – зажигатель. Дрон R18 успешно выполнил поставленную перед ним боевую задачу и вернулся на базу.

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Украинские разведчики провели испытания в полевых условиях нового дрона R18, который получили в пользование. Об этом сообщает Униан.

Отмечается, что новый дрон способен летать на дальние расстояния. Также он преодолевает препятствия радиолокационной борьбы врага и переносит до 5 кг боекомплекта.

Украинские защитники протестовали два боевых заряда: один – термо, один – зажигатель. Дрон R18 успешно выполнил поставленную перед ним боевую задачу и вернулся на базу.

Как говорят разведчики, уже в ближайшее время дрон используют для борьбы с российскими оккупантами.

Что известно о дроне, октокоптере R18

Аппарат стоит $45 тыс., дрон "живучий", может лететь даже с одним простреленным аккумулятором. R18 имеет 8 тяговых винтов и является результатом украинских разработчиков из ОО "Аэроразведки". Октокоптер собирают из отечественных и зарубежных деталей. Он может нести три кумулятивных противотанковых гранаты РКГ-3 или созданные на их основе РКГ-1600.

Сначала оператор дрона делает первую попытку сброса гранаты для прицела, а дальше последующие боеприпасы окончательно уничтожают цель. Иногда технику можно подвести и с первого раза.

Напомним, что в Ровно предприниматели создали теплоотражающее пончо для ВСУ. Плащ маскирует от тепла и защищает от ветра и воды. Теплоотражающее пончо уже протестировалось при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Тест показал положительный результат, а затем его опробовали военные.

Ранее сообщалось, что на заводе "Маяк" запустили производство новых авиационных боеприпасов. Их можно сбрасывать с дронов. Отмечается, что боеприпасы создали 2 вида. Они имеют разный вес и разную зону поражения.