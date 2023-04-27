"Мы сделаем все": Захарова пригрозила союзникам Украины ядерным оружием

Российский дипломат считает, что Россия имеет полное право обороняться ядерным оружием против стран-союзниц Украины, а также против самой нашей страны, в которой якобы хотят создать "грязную" ядерную бомбу.

Related video

В России снова намекнули о том, что могут воспользоваться крайней мерой — ядерным оружием — если существование страны окажется под угрозой. Об этом заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 27 апреля.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, но не ценой ущемления наших жизненных интересов", — сказала Захарова.

Представительница МИД РФ снова вспомнила в своем выступлении материально-техническую помощь, которую Великобритания направила украинским военным. Захарова считает, что речь шла о разновидности ядерного оружия.

"Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger-2, в том числе с обедненным ураном, не заботясь о последствиях их применения", — сказала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, испытать ядерную бомбу могут и сами Вооруженные силы Украины.

"Россия тщательно отслеживает возможности создания Украиной "грязной" ядерной бомбы", — сказала дипломат.

Захарова закончила свою пресс-конференцию "советом" странам-союзницам Украины "не сомневаться в решимости (России, — ред.) и проверять ее на практике".

Напомним, 26 апреля в СНБО рассказали, для чего Кремлю ядерные угрозы. По словам главы ведомства Алексея Данилова, чем хуже ситуация у россиян на фронте, тем чаще будут звучать заявления о "красной кнопке" Кремля.

Кроме того 25 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил "врагам России" ядерным оружием. Политик попытался оправдать вторжение в Украину и заявил, что в полномасштабной войне виноват Североатлантический Альянс.