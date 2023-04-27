"Ми зробимо все": Захарова пригрозила союзникам України ядерною зброєю

Російська дипломатка вважає, що Росія має повне право оборонятися ядерною зброєю проти країн-союзниць України, а також проти самої нашої країни, в якій нібито хочуть створити "брудну" ядерну бомбу.

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У Росії знову натякнули, що можуть скористатися крайньою мірою — ядерною зброєю — якщо існування країни опиниться під загрозою. Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у п'ятницю, 27 квітня.

"Ми зробимо все, щоб не допустити розвитку подій за найгіршим сценарієм, але не ціною обмеження наших життєвих інтересів", — сказала Захарова.

Представниця МЗС РФ знову згадала у своєму виступі матеріально-технічну допомогу, яку Великобританія надіслала українським військовим. Захарова вважає, що йшлося про різновид ядерної зброї.

"Великобританія відправила Україні тисячі снарядів для танків Challenger-2, зокрема зі збідненим ураном, не переймаючись наслідками їх застосування", — сказала вона.

Крім того, на думку Захарової, випробувати ядерну бомбу можуть самі Збройні сили України.

"Росія ретельно відстежує можливості створення Україною "брудної" ядерної бомби", — сказала дипломат.

Захарова закінчила свою пресконференцію "порадою" країнам-союзницям України "не сумніватися у рішучості (Росії, — ред.) та перевіряти її на практиці".

Нагадаємо, 26 квітня в РНБО розповіли, для чого Кремлю ядерні загрози. За словами голови відомства Олексія Данілова, чим гірша ситуація у росіян на фронті, тим частіше звучатимуть заяви про "червону кнопку" Кремля.

Крім того, 25 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре пригрозив "ворогам Росії" ядерною зброєю. Політик спробував виправдати вторгнення в Україну та заявив, що у повномасштабній війні винен Північноатлантичний Альянс.