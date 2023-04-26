"Показник неминучості розплати": у РНБО розповіли, для чого Кремлю ядерні погрози

За словами голови відомства Олексія Данiлова, чим гірша ситуація в росіян на фронті, тим частіше звучатимуть заяви про "червону кнопку" Кремля.

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Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данiлов вирішив прокоментувати ядерні погрози з боку Російської Федерації, які час від часу звучать із вуст влади Кремля. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 26 квітня.

На його думку, керівництво Росії чудово розуміє той факт, що їхні війська зазнають колосальних втрат на фронті, і з такими силами виграти у війні не вдасться. Звідси й починаються наративи щодо застосування ядерної зброї не лише по українськiй території, а й по союзниках Києва.

"Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", — йдеться в повідомленні.

Це була відповідь заступнику секретаря Радбезу та колишньому президенту РФ Дмитру Медведєву, який напередодні заявив, що ядерна зброя — це "скрепа" для РФ, і перспектива ядерної війни з кожним днем стає дедалі ближчою.

За його словами, противники Кремля недооцінюють Росію, а таке ставлення до держави з ядерною зброєю нібито є неприпустимим.

"Для існування Росії як найбільшої на планеті держави ядерна зброя має неминуче значення. Проте ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення тієї самої "скрепи", яка збирає державу", — заявив Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, 26 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловився про початок контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що окупанти після покращення погодних умов можуть розпочати власні наступальні дії, але українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.