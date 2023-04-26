"Показатель неизбежности расплаты": в СНБО рассказали, для чего Кремлю ядерные угрозы

По словам главы ведомства Алексея Данилова, чем хуже ситуация у россиян на фронте, тем чаще будут звучать заявления о "красной кнопке" Кремля.

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов решил прокомментировать ядерные угрозы со стороны Российской Федерации, которые время от времени звучат с уст властей Кремля. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 26 апреля.

По его мнению, руководство России прекрасно понимает тот факт, что их войска несут колоссальные потери на фронте и с такими силами выиграть в войне не получится. Отсюда и начинаются нарративы о применении ядерного оружия не только по украинской территории, но и по союзникам Киева.

"Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", — говорится в сообщении.

Это был ответ заместителю секретаря Совбеза и бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву, который накануне заявил, что ядерное оружие это "скрепа" для РФ и перспектива ядерной войны с каждым днем становится все ближе.

По его словам, противники Кремля недооценивают Россию, а такое отношение к государству с ядерным оружием якобы недопустимо.

"Для существования России как крупнейшей на планете державы ядерное оружие имеет непреходящее значение. Но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой "скрепы", которая собирает государство", — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, 26 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о начале контрнаступления ВСУ. Он считает, что оккупанты после улучшения погодных условий могут начать собственные наступательные действия, но украинские защитники готовы к любому развитию событий.