"Увидите своими глазами": Данилов высказался о начале контрнаступления ВСУ (видео)

По словам секретаря СНБО, военно-политическое руководство Украины не исключает, что с улучшением погоды ВС РФ могут также начать наступательные действия.

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План контрнаступления Вооруженных сил Украины доступен ограниченному количеству лиц, поэтому вопрос о месте и времени его начала на данный момент закрыт. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 25 апреля.

По словам Данилова, информацией об украинском контрнаступлении владеют не более 3 – 5 причастных к нему человек.

Чиновник отметил, Украина стремится получить как можно больше и быстрее всего, что поспособствует защитите ее территорий и независимости. Он также добавил, что в последнее время темпы поставок оружия ускорились.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", – сказал секретарь СНБО.

Интервью Алексея Данилова

Как отмечает Данилов, Украина не исключает, что с улучшением погоды ВС РФ также попытаются пойти в наступление.

"Наша разведка докладывает о состоянии дел и о действиях, которые может совершить наш враг. Все принимается во внимание, анализируется, систематизируется и только после этого принимаются те или иные решения", – заключил Алексей Данилов.

Напомним, что согласно публикации Sky News от 25 апреля, новый этап войны в Украине уже начался. Некоторые эксперты считают, что что Киев уже начал кампанию, направленную на то, чтобы полностью освободить Украину от российских оккупантов.

По данным The New York Times от 25 апреля, Украина готовит до 50 тысяч человек для весеннего контрнаступления. К концу апреля должна завершится подготовка 12 бригад численностью около 4000 человек каждая.

Еще мы писали о том, что 24 апреля появилась информация о назначении Офисом президента "кураторов" для бригад контрнаступления, которые будут отвечать за комплектование и снабжение военнослужащих.