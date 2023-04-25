Украина готовит до 50 тысяч человек для весеннего контрнаступления, — NYT

По данным американских журналистов, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от аннексированного Россией Крыма.

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К концу апреля Украина подготовит 12 бригад численностью около 4000 человек каждая для контрнаступления весной 2023 года. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на анонимных чиновников США и "слитые" секретные документы Вашингтона.

Журналисты утверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится уже в мае текущего года и будет разворачиваться с основном на южном фронте.

"Хотя Украина не делится с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от аннексированного Россией Крыма", — пишет газета NYT.

По словам журналистов, Украина создала новые боевые бригады, объединив новобранцев с небольшим ядром опытных солдат из числа ветеранов. Начиная с января, подразделения отправились на американские полигоны в Германии, чтобы научиться использовать новую технику и проводить то, что американская армия называет общевойсковыми маневрами — использование эффективной связи для координации наступающих войск с поддерживающими подразделениями, такими как танки и артиллерия.

По словам многих американских чиновников, обучение этой тактике прошло успешно, и мотивированные украинские войска показали, что они быстро учатся. Всего было создано 12 батальонов, 9 из которых обещают снабжать США и страны НАТО.

Бывший посол США в России и высокопоставленный представитель НАТО Александр Вершбоу считает, что от того, насколько успешно пройдет контрнаступление ВСУ, будет зависеть дальнейшая судьба конфликта.

"Все зависит от этого контрнаступления. Все надеются, возможно, слишком оптимистично. Но от этого будет зависеть, будет ли достойный результат для украинцев, с точки зрения возвращения территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-то урегулирования путем переговоров", — рассказал Вершбоу.

Хотя украинские официальные лица заявили, что их цель — прорвать укрепившуюся российскую оборону и вызвать повсеместный развал российской армии, американские официальные лица считают, что наступление вряд ли приведет к резкому изменению динамики в пользу Украины.

Военные Украины сталкиваются со многими проблемами — одна из причин того, что тупиковая ситуация остается наиболее вероятным исходом. Бои в Бахмуте на востоке Украины этой зимой истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям в некоторых опытных подразделениях, пишут журналисты.

И все же американские военные чиновники утверждают, что не исключено, что украинская армия снова сможет удивить их, так как сейчас она вооружена европейскими танками и американскими бронетранспортерами и имеет новые подразделения, обученные и оснащенные американцами и силами НАТО.

Напомним, 25 апреля американские СМИ писали, что что контрнаступление ВСУ следует ускорить, поскольку политическая ситуация в Европе может кардинально измениться. Аналитики признали, что определенные достижения на Запорожье все же есть, но украинские силы могли бы нанести больший удар по российской наступательной кампании.

Ранее, 24 апреля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия накапливает дальнобойные ракеты для того, чтобы в дальнейшем сорвать украинское контрнаступление. Объемы ракет, которые Москва в состоянии производить, недостаточны для проведения интенсивных ракетных ударов, объяснил Буданов.

Также напомним, 23 апреля СМИ писали, что после контрнаступления союзники будут принуждать Украину к "перемирию" с Россией и замораживанию боевых действий. По мнению журналистов, огонь действительно остановят, украинские беженцы начнут возвращаться домой, однако окончательный возврат земель придется отложить.