После контрнаступления Украину будут принуждать к "перемирию" с РФ, — The Guardian

По мнению Саймона Тисдалла, несмотря на предстоящее успешное контрнаступление ВСУ, российские войска сохранят за собой значительные позиции на восточном направлении и в Крыму.

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После контрнаступления союзники будут принуждать Украину к "перемирию" с Россией и замораживанию боевых действий. Об этом пишет The Guardian

Заместитель редактора издания Саймон Тисдалл считает, что, несмотря на предстоящее успешное контрнаступление украинских военных, враг сохранит за собой значительные позиции на восточном направлении и в Крыму.

"Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или "длительном перемирии" в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже примет участие в этом", — отмечает эксперт.

По мнению Тисдалла, огонь действительно остановят, украинские беженцы начнут возвращаться домой, однако окончательный возврат земель придется отложить. Владимир Путин также "сохранит свои позиции" и останется у власти, считает Саймон Тисдалл.

США и Евросоюз тем временем смогут заявить, что "суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены". Однако Польша и страны восточной Европы так не сочтут.

Кроме того, будет заторможено движение Украины в НАТО и ЕС, а часть украинцев будут чувствовать себя преданными, считает журналист.

"Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако, нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным", – добавляет Тисдалл.

Напомним, в разведке Эстонии рассказали о препятствиях на пути весеннего контрнаступления ВСУ.

Также Фокус писал о подготовке ВСУ "бури в пустыне" в Крыму для российских военных.