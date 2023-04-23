Після контрнаступу Україну змушуватимуть до "перемирʼя" з РФ, — The Guardian

На думку Саймона Тісдалла, попри майбутній успішний контрнаступ ЗСУ, російські війська збережуть за собою значні позиції на східному напрямку та в Криму.

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Після контрнаступу союзники будуть змушувати Україну до "перемирʼя" з Росією та заморожування бойових дій. Про це пише The Guardian

Заступник редактора видання Саймон Тісдалл вважає, що, попри майбутній успішний контрнаступ українських військових, ворог збереже за собою значні позиції на східному напрямку та в Криму.

"Західні прихильники Києва почнуть наполягати на припиненні вогню або "тривалому перемир’ї" в очікуванні довгострокового врегулювання. Китай теж братиме участь у цьому", — зазначає експерт.

На думку Тісдалла, вогонь справді зупинять, українські біженці почнуть повертатися додому, проте остаточне повернення земель доведеться відкласти. Володимир Путін також "збереже свої позиції" та залишиться при владі, вважає Саймон Тісдалл.

США та Євросоюз тим часом зможуть заявити, що "суверенна незалежність демократичної України і світовий порядок, заснований на правилах, врятовано". Проте Польща та країни східної Європи так не вважатимуть. Окрім цього, буде загальмовано рух України до НАТО і ЄС, а частина українців відчуватимуть себе зрадженими, вважає журналіст.

"Путін залишиться при владі, попри численні жорстокі злочини. Проте подобається нам це чи ні, але такий результат видається найбільш вірогідним", – додає Тісдалл.

Нагадаємо, в розвідці Естонії розповіли про перепони на шляху весняного контрнаступу ЗСУ.

Також Фокус писав про підготовку ЗСУ "бурі в пустелі" у Криму для російських військових.