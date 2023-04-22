Можуть відстрочити через погоду: розвідка Естонії назвала дату контрнаступу ЗСУ

За словами голови Розвідувального центру Естонії Марго Гросберга, згідно з метеозведеннями, дощова погода має переважати і наступного тижня, що це зробить дати контрнаступу неактуальними.

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Інтенсивність зіткнень в Україні частково знизилася, оскільки обидві сторони заощаджують боєприпаси. Про це в п'ятницю, 21 квітня, на щотижневому брифінгу Міноборони Естонії заявив голова Розвідувального центру Марго Гросберг, передає Err.ee.

Він зазначив, що основу успіху контрнаступу України має скласти бойова підготовка підрозділів ЗСУ.

Останнім часом погода більше сприяла обороні, а спостереженню з повітря та авіаударам заважала низька хмарність. Але й наступного тижня будь-які помітні зміни на фронті не передбачаються.

Коли розпочнеться контрнаступ України?

За словами представника естонської розвідки, "передбачається, що контратака може розпочатися 9 травня". Він зазначив, що на початку масштабного російського вторгнення керівництво РФ відводило важливе значення датам, проте згодом з'ясувалося, що досягти результатів у встановлений термін складно.

Щодо можливого початку контрнаступу України 9 травня представник Естонії зазначив, що в Україні багато залежить від погодних умов і на північному сході, і на півдні особливо. Гросберг також сказав, що, згідно з метеозведенням, дощова погода має переважати і наступного тижня, і якщо протягом найближчих трьох тижнів погодні умови залишаться незмінними, дати контрнаступу вже стануть неактуальними.

Він зазначає зниження інтенсивності зіткнень останнім часом і пояснює це тим, що обом сторонам доводиться економити боєприпаси.

Представник Естонії також вважає, що важливо не тільки і не стільки те, які саме підрозділи Сил оборони України кинуть у контрнаступ, скільки їхня готовність до цього. Бойова підготовка — найважливіша складова стратегічного успіху, а в наступальних операціях на перший план виходить синхронізація різних родів військ у часі, й у просторі.

Раніше ЗМІ з посиланням на військових аналітиків писали, що мета України полягає в тому, щоб після прориву лінії оборони ЗС РФ змусити російські війська втекти із захоплених територій.

21 квітня в Мелітополі — одному з потенційних напрямків контратаки ЗСУ — біля колишнього кінотеатру "Україна" перекинувся ЗРК РФ "Тор".