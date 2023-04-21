У Мелітополі біля колишнього кінотеатру "Україна" перекинувся ЗРК РФ "Тор" (відео)

Російську систему ППО везли центральним проспектом, але водій не впорався з керуванням. Наслідки падіння усували кілька годин — везли підйомну техніку та лафети.

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У тимчасово окупованому Мелітополі 21 квітня перевернулася російська система ППО. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"З технікою окупантів останнім часом щось трапляється. Півгодини тому ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалася в поворот — перекинулася на дорозі проспектом Богдана Хмельницького", — зазначив він.

За інформацією мера, надзвичайна подія сталася у самому центрі міста.

"Вчора не долетів ворожий гелікоптер. Коли окупанти нарешті зрозуміють, що загалом повернули не туди?" — запитав градоначальник.

Місцеве агентство "РІА Мелітополь" пише, що російський ЗРК "Тор" їхав центральним проспектом і перекинувся біля колишнього кінотеатру "Україна". Наслідки падіння військові РФ усували кілька годин.

Колишній кінотеатр "Україна" знаходиться на перехресті вулиці Гетьмана Сагайдачного та проспекту Богдана Хмельницького

"Перекрили рух і привезли підйомну техніку. Як виявилось, сама машина більше рухатися не може, для її перевезення підігнали лафет", — повідомили журналісти.

Зазначимо, що кінотеатр "Україна" відкрили у Мелітополі в 1960 році, це був перший широкоекранний кінотеатр. А закрили його у 1996 році.

Схожий інцидент стався 20 квітня під російською Тулою. Водій зенітно-ракетного комплексу С-400, "гордості" ППО армії РФ, не впорався з керуванням та злетів у кювет на автодорозі М2 "Крим".

Комплекс вартістю близько 13 млрд рублів пролежав у кюветі до вечора.

Нагадаємо, що американські ЗРК Patriot вже перебувають на одному із напрямків фронту в Україні. Зенітники ЗСУ завершили навчання по керуванню комплексом значно раніше.

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня сказав про наявність серйозних систем захисту неба від обстрілів ЗС РФ. У майбутньому партнери можуть надати потужніші системи ППО.