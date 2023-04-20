"Гордість" російського ППО: під Тулою впав у кювет ЗРК С-400 (фото, відео)

За даними журналістів, машина впала в кювет ближче до полудня, де й пролежала до вечора. Водій машини за 13 млрд рублів не впорався з керуванням.

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Зенітно-ракетний комплекс С-400, "гордість" російського ППО, перекинувся на автодорозі М2 "Крим" під Тулою, в районі села Прудне. Про це повідомило 20 квітня російське медіа Mash.

За даними видання, ЗРК впав у кювет близько 10:30 ранку. Дорогу на в'їзд та виїзд із міста перекрили ближче до 12:00.

"Вашій увазі фото з місця у стилі Hitman від нашого передплатника та ексклюзивні відео з місця ДТП", — прокоментували пропагандисти.

Вартість машини – близько 13 млрд рублів. Станом на 19:00 машина так і лежала у кюветі.

За даними іншого медіа Shot, ЗРК С-400 перекинувся, тому що його водій не впорався з керуванням.

Зенітно-ракетний комплекс їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав

Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно не постраждав.

"Боєприпаси не активовані, загрози вибуху немає", — підсумували журналісти.

Офіційної інформації щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, що росіяни наприкінці березня могли завезти до Білорусі нову партію ракет до комплексів С-300 та С-400. В аеропорт "Гомель" прилітали Ан-124 "Руслан" з номерами RA-82010 та RF-82041.

Американський Інститут вивчення війни у зведенні за 22 березня вказував на відставання постачання систем С-400 до бригад російських ППО.