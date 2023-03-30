Небезпека з півночі: Росія доставила в Білорусь нову партію ракет для ЗРК С-300/400, — ЗМІ

За інформацією спостерігачів "Беларускi Гаюн", на аеродромі "Гомель" приземлялися чотири російські транспортні літаки Ан-124. А згодом очевидці помітили колону з ракетами, яка рухалася в бік аеродрому "Зябровка".

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Російські військові могли привезти в Білорусь нову партію ракет. Про це повідомили спостерігачі моніторингової групи "Беларускi Гаюн", уточнивши водночас, що з 25 по 30 березня на аеродромі "Гомель" робили посадку чотири транспортні літаки Ан-124 "Руслан" ПКС РФ.

"Уже сьогодні вранці в Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з п'яти сідлових тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400", — написали спостерігачі 30 березня.

За інформацією очевидців, колона рухалася в супроводі машин білоруської державтоінспекції у напрямку аеродрому "Зябровка", що за 33 км від гомельського аеропорту.

Також було наголошено, що активність російських важких транспортних літаків була помічена 27 березня, коли до аеропорту "Гомель" за останні 30 днів тричі прилітали Ан-124 "Руслан" із реєстраційними номерами RA-82010 і RF-82041. Що саме привозили або, можливо, відвозили російські транспортники, достеменно не відомо, проте оглядачі звернули увагу на те, що вантажопідйомність одного "Руслана" становить 120 тонн.

Крім того, спостерігачі повідомили, що на аеродромі "Зябровка" розміщені зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-300 і С-400, куди ще на початку серпня російські військові доставляли партії ракет.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня завдали ракетного удару по Києву, використовуючи зенітно-ракетні комплекси С-400. За даними оглядачів Defense Express, удар, імовірно, був завданий із білоруського аеродрому "Зябровка" під Гомелем, який розташований за 20 кілометрів від кордону з Україною.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" 11 серпня 2022 року повідомила, що на території аеродрому "Зябровка" прогриміли вибухи, внаслідок яких, імовірно, було знищено танк Т-72 та російський радіолокатор підсвічування й наведення (РПН) 92Н6Е.