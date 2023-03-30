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Военный Фокус Российско-украинская война

Опасность с севера: Россия доставила в Беларусь новую партию ракет для ЗРК С-300/400, — СМИ

ракеты для с-400 в беоаруси, с-400 в беларуси
Фото: РБК | Зенитноракетные комплексы С-400

По информации наблюдателей "Беларускi Гаюн", в аэродроме "Гомель" приземлялись четыре российских транспортных самолета Ан-124. А спустя время очевидцы заметили колонну с ракетами, которая двигалась в сторону аэродрома "Зябровка".

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Российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет. Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой группы "Беларускi Гаюн", уточнив при этом, что с 25 по 30 марта в аэродроме "Гомель" совершали посадку четыре транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ.

"Уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400", — написали наблюдатели 30 марта.

прилет в беларусь Ан-124 Fullscreen

По информации очевидцев колонна двигалась в сопровождении машин белорусской госавтоинспекции в направлении аэродрома "Зябровка", который находится в 33 км от гомельского аэропорта.

Также было отмечено, что активность российских тяжелых транспортных самолетов была замечена 27 марта, когда в аэропорт "Гомель" за последние 30 дней три раза прилетали Ан-124 "Руслан" с регистрационными номерами RA-82010 и RF-82041. Что именно привозили, или может быть увозили российские транспортники достоверно не известно, однако обозреватели обратили внимание на то, что грузоподъемность одного "Руслана" составляет 120 тонн.

прилет в беларусь Ан-124 Fullscreen
прилет в беларусь Ан-124 Fullscreen

Кроме того наблюдатели сообщили на аэродроме "Зябровка" размещены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400 куда еще в начале августа российские военные доставляли партии ракет.

Напомним, российские оккупанты 14 января нанесли ракетный удар по Киеву используя зенитно-ракетные комплексы С-400. По данным обозревателей Defense Express удар предположительно был нанесен с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, который расположен в 20 километрах от границы с Украиной.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 11 августа 2022 сообщила, что на территории аэродрома "Зябровка" прогремели взрывы, в результате которых, вероятно, был уничтожен танк Т-72 и российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е.