Опасность с севера: Россия доставила в Беларусь новую партию ракет для ЗРК С-300/400, — СМИ

По информации наблюдателей "Беларускi Гаюн", в аэродроме "Гомель" приземлялись четыре российских транспортных самолета Ан-124. А спустя время очевидцы заметили колонну с ракетами, которая двигалась в сторону аэродрома "Зябровка".

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Российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет. Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой группы "Беларускi Гаюн", уточнив при этом, что с 25 по 30 марта в аэродроме "Гомель" совершали посадку четыре транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ.

"Уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400", — написали наблюдатели 30 марта.

По информации очевидцев колонна двигалась в сопровождении машин белорусской госавтоинспекции в направлении аэродрома "Зябровка", который находится в 33 км от гомельского аэропорта.

Также было отмечено, что активность российских тяжелых транспортных самолетов была замечена 27 марта, когда в аэропорт "Гомель" за последние 30 дней три раза прилетали Ан-124 "Руслан" с регистрационными номерами RA-82010 и RF-82041. Что именно привозили, или может быть увозили российские транспортники достоверно не известно, однако обозреватели обратили внимание на то, что грузоподъемность одного "Руслана" составляет 120 тонн.

Кроме того наблюдатели сообщили на аэродроме "Зябровка" размещены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400 куда еще в начале августа российские военные доставляли партии ракет.

Напомним, российские оккупанты 14 января нанесли ракетный удар по Киеву используя зенитно-ракетные комплексы С-400. По данным обозревателей Defense Express удар предположительно был нанесен с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, который расположен в 20 километрах от границы с Украиной.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 11 августа 2022 сообщила, что на территории аэродрома "Зябровка" прогремели взрывы, в результате которых, вероятно, был уничтожен танк Т-72 и российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е.