ВС РФ могут бить по Киеву наземными С-400: какие районы столицы в опасности (карта)

В состав системы С-400 входят ракеты типа "земля-земля", способные поражать наземные цели. Их дальность доходит до 200 км, что ставит под угрозу всю территорию Киева. Спикер Воздушных сил Игнат утверждал, что у ВСУ нет средств для поражения баллистических ракет.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву утром 14 января при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины. Аналогичное заявление сделал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фокус решил разобраться, какие районы столицы входят в радиус поражения таких систем.

Так, по данным Командования Воздушных сил, утро 14 января началось из ракетного удара по столице. Атака, как заявляется, осуществлялась с северного направления управляемыми ракетами С-400/С-300. Из-за баллистической траектории полета жители Киева сперва услышали взрыв, а затем прозвучал сигнал воздушной тревоги. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 14 января заявлял, что у ВСУ нет средств для поражения баллистических ракет.

Какие районы Киева в зоне поражения С-400?

В состав системы С-400, которая является глубокой модернизацией ЗРК С-300, входит зенитная управляемая ракета 48Н6, доставшаяся ей от предшественника. Ракета 48Н6 способна наносить удары по наземным целям и ее радиус действия может достигать 200 км.

Если пусковую установку разместить на территории Беларуси вблизи границы с Украиной, то в радиусе поражения будет не только весь Киев, но и часть Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

[ + – ] Радиус поражения ракеты 48Н6 из территории Беларуси Фото: deepstatemap.live

Если же пусковая установка будет находиться не в Беларуси, а в Брянской области РФ возле границы с Украиной, то в таком случае радиуса недостаточно, чтобы охватить весь Киев. Обломки ракет, как сообщали в Киевской ОВА, упали в Голосеевском и Дарницком районах столицы, которые не попадают в зону возможного удара при таком размещении ЗРК.

[ + – ] Радиус поражения ракеты 48Н6 из Брянской области

[ + – ] Голосеевский и Дарницкий районы Киева находятся на юге столицы, вне радиуса поражения ракетами 48Н6 при пусках из Брянской области

Напомним, Фокус собрал информацию об утреннем обстреле украинских городов 14 января. "Прилеты" были в Харькове, Запорожье и в Киеве с Очаковым.