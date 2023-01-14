ЗС РФ можуть бити по Києву наземними С-400: які райони столиці в небезпеці (карта)

До складу системи С-400 входять ракети типу "земля-земля", здатні уражати цілі наземні. Їхня дальність сягає 200 км, що ставить під загрозу всю територію Києва. Спікер Повітряних сил Ігнат стверджував, що ЗСУ не має засобів для ураження балістичних ракет.

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Російські війська завдали ракетного удару по Києву вранці 14 січня за допомогою зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400, повідомили УНН у пресслужбі Повітряних сил України. Аналогічну заяву зробив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фокус вирішив розібратися, які райони столиці входять до радіусу ураження таких систем.

Так, за даними Командування Повітряних сил, ранок 14 січня почався з ракетного удару по столиці. Атака, як заявляється, здійснювалася із північного напрямку керованими ракетами С-400/С-300. Через балістичну траєкторію польоту жителі Києва спочатку почули вибух, а потім пролунав сигнал повітряної тривоги. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат 14 січня заявляв, що ЗСУ не має засобів для ураження балістичних ракет.

Які райони Києва у зоні ураження С-400?

До складу системи С-400, яка є глибокою модернізацією ЗРК С-300, входить зенітна керована ракета 48Н6, що дісталася від попередника. Ракета 48Н6 здатна завдавати ударів по наземних цілях, а її радіус дії може досягати 200 км.

Якщо пускову установку розмістити на території Білорусі поблизу кордону з Україною, то у радіусі ураження буде не лише весь Київ, а й частина Житомирської, Чернігівської та Сумської областей.

[ + – ] Радіус ураження ракети 48Н6 з території Білорусі Фото: deepstatemap.live

Якщо ж пускова установка буде не в Білорусі, а в Брянській області РФ біля кордону з Україною, то в такому випадку радіусу недостатньо, щоб охопити весь Київ. Уламки ракет, як повідомляли у Київській ОВА, впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці, які не потрапляють у зону можливого удару при такому розміщенні ЗРК.

[ + – ] Радіус ураження ракети 48Н6 із Брянської області.

[ + – ] Голосіївський та Дарницький райони Києва знаходяться на півдні столиці, поза радіусом ураження ракетами 48Н6 при пусках із Брянської області.

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію про ранковий обстріл українських міст 14 січня. "Прильоти" були у Харкові, Запоріжжі, у Києві та Очакові.