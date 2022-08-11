Белорусский аэродром Зябровка: что уничтожил взрыв (фото)

По информации белорусской мониторинговой группы в результате взрыва также есть и пострадавшие.

Взрыв на белорусском аэродроме Зябровка в ночь на 11 августа предположительно уничтожил танк Т-72, РПН 92Н6Е и боеприпасы. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" на своем Телеграм-канале.

По пока официально не подтвержденным данным ночью 11 августа на аэродроме загорелся танк Т-72 и сдетонировал боекомплект, уничтожив около 10 боеприпасов.

"Подтверждением этой информации является факт, что сегодня днем в районе 11:00 в направлении Зябровки было замечено движение МАЗа ВС РБ с надписью "разминирование", — сообщили члены мониторинговой группы.

Кроме того журналисты издания Defence Blog сообщили, что ночью в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е. Это в свою очередь означает, что зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые находились на аэродроме, стали недееспособными. Следовательно, Беларусь более не сможет наносить по Украине удары именно этими ракетами.

Также члены мониторинговой группы получили пока официально неподтвержденную информацию о том, что что в результате взрывов в Зябровке есть пострадавшие.

[ + – ] Спутниковый снимок аэродрома в Зябровке

Напомним, ночью 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка", который расположен в 30 км от украинской границы, прогремели взрывы, которые сопровождались вспышками. Минобороны Беларуси размыто сообщило, что причиной этому стало возгорание в двигателе на одной из единиц техники.

В свою очередь ВСУ поблагодарили белорусских партизан за помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.