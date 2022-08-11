Білоруський аеродром Зябрівка: що знищив вибух (фото)

За інформацією білоруської моніторингової групи, в результаті вибуху також є і постраждалі.

Вибух на білоруському аеродромі Зябрівка в ніч на 11 серпня, ймовірно, знищив танк Т-72, РПН 92Н6Е та боєприпаси. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму Телеграм-каналі.

За поки що офіційно не підтвердженими даними вночі 11 серпня на аеродромі спалахнув танк Т-72 і здетонував боєкомплект, знищивши близько 10 боєприпасів.

"Підтвердженням цієї інформації є факт, що сьогодні вдень у районі 11:00 у напрямку Зябрівки було помічено рух МАЗу ЗС РБ з написом "розмінування", — повідомили члени моніторингової групи.

Крім того, журналісти видання Defence Blog повідомили, що вночі в Зябрівці вибухнув російський радіолокатор підсвічування і наведення (РПН) 92Н6Е. Це, зі свого боку, означає, що зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф", які знаходилися на аеродромі, стали недієздатними. Отже, Білорусь більше не зможе завдавати ударів по Україні саме цими ракетами.

Також члени моніторингової групи отримали поки що офіційно непідтверджену інформацію про те, що внаслідок вибухів у Зябрівці є постраждалі.

[ + – ] Супутниковий знімок аеродрому в Зябрівці

Нагадаємо, вночі 11 серпня поблизу білоруського аеродрому "Зябрівка", який розташований за 30 км від українського кордону, прогриміли вибухи, що супроводжувалися спалахами. Міноборони Білорусі розмито повідомило, що причиною цього став спалах у двигуні на одній з одиниць техніки.

Зі свого боку, ЗСУ подякували білоруським партизанам за допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами.