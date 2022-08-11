На аеродромі під Гомелем, біля кордону України та Білорусі, вночі пролунали вибухи

Раніше Міноборони Білорусі оголошувало про проведення навчань військ ППО і ВПС. Поки не відомо, чи це пов'язано з нічним інцидентом.

Уночі 11 серпня в районі білоруського аеродрому "Зябрівка", розташованого неподалік від українського кордону, було чути вибухи та видно спалахи, повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

За його даними, після опівночі очевидці побачили не менше восьми спалахів.

"Із 00:25 по 00:32 були чутні вибухи, відчувалася ударна хвиля, кілька разів через суцільну хмарність було видно світлові проблиски. Напрямок — зябровський аеродром", — пише "Флагшток" із посиланням на очевидців серед читачів.

[ + – ] Аеродром "Зябрівка" розташований неподалік від українського кордону

Раніше Міністерство оборони Білорусі повідомляло, що з 9 по 25 серпня пройдуть навчання військ ППО і ВПС із бойовою стрільбою. Наразі немає інформації, чи це пов'язано зі спалахами в районі Зябрівки.

"Можливо, ці навчання мають пройти в зонах обмеження польотів: південь Білорусі, а також дві додаткові зони, які розташовані в північно-східній частині Бобруйська (Могильовська область) і в південно-східній частині Полоцька (Вітебська область)", — зазначає "Білоруські Гаюн".

У липні заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Олексій Громов повідомив, що військовий аеродром "Зябрівка" перейшов під повний контроль Росії. Там розташувався ракетний дивізіон "Іскандер-М" і дивізіон С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, 9 серпня близько 15:30 пролунали вибухи в Криму на авіаційній базі окупантів у Новофедорівці. Військовий аеродром росіяни використовували для літаків, що атакують підконтрольні Україні території. У МВС підкреслили, що в результаті на аеродромі "Саки" загинуло та поранено не менше 60 пілотів і 100 техніків.

10 серпня жителі Херсонської області повідомили про вибухи на адміністративному кордоні з Кримом у районі села Чонгар Генічеського району.