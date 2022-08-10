"У Чонгарі підгорає": у пабліках пишуть про вибухи на адмінкордоні з Кримом (мапа)

Очевидці розповідають про масштабну пожежу на півдні на Херсонщині, де раніше був контрольно-пропускний пункт.

Жителі Херсонської області повідомляють про вибухи на адміністративному кордоні з Кримом, що в районі села Чонгар Генічеського району, пишуть місцеві пабліки.

Telegram-канал "Труха Херсон", зокрема, уточнює, що після вибухів на півдні регіону, де до 24 лютого був контрольно-пропускний пункт, почалася пожежа.

"На кордоні Чонгара сталася масштабна пожежа, до цього в області чули вибухи!" — повідомляють адміністратори пабліка.

Тут же опубліковано знімок із хмарами диму.

"У Чонгарі підгорає", — повідомляють в інших пабліках.

Примітно, що вчора, 9 серпня, у смт. Новоолексіївка Генічеського району, що за 25 км від Чонгара, були вибухи на одному з російських складів. При цьому населений пункт розташований щонайменше за 150 км від найближчої лінії розмежування.

[ + – ] Чонгар і Новоолексіївка на карті

Як написав у себе в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, там знищили техніку ЗС РФ.

"Чомусь згоріла російська техніка. Напевно, від спеки", — пожартував нардеп.

Центр стратегічних комунікацій України опублікував фотографії російської техніки, що згоріла в Новоолексіївці, супроводивши знімки текстом:

"Окупанти продовжують тотально нехтувати заходами безпеки та курінням у невизначених місцях. Цього разу в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив", — іронізує пресслужба Страткому з посиланням на версію РФ про причини вчорашніх вибухів на військовому аеродоромі в Криму.

[ + – ] Згоріла техніка в Новоолексіївці

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня на військовому аеродромі ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався не внаслідок ракетного обстрілу.

За інформацією видання The Washington Post, вибухи на російській авіабазі "Саки" сталися внаслідок роботи українських спецслужб.