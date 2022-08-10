"В Чонгаре подгорает": в пабликах пишут о взрывах на админгранице с Крымом (карта)

Очевидцы рассказывают о масштабном пожаре на юге в Херсонской области, где раньше находился контрольно-пропускной пункт.

Жители Херсонской области сообщают о взрывах на административной границе с Крымом, в районе села Чонгар Генического района, пишут местные паблики.

Telegram-канал "Труха Херсон", в частности, уточняет, что после взрывов на юге региона, где до 24 февраля находился контрольно-пропускной пункт, начался пожар.

"На границе Чонгар случился масштабный пожар, до этого в области слышны взрывы!" – сообщают администраторы паблика.

Здесь же опубликован снимок с клубами дыма.

"В Чонгаре подгорает", – сообщается в других пабликах.

Примечательно, что вчера, 9 августа, в пгт. Новоалексеевка Генического района, которое находится в 25 км от Чонгара, были взрывы на одном из российских складов. При этом населенный пункт находится как минимум в 150 км от ближайшей линии разграничения.

[ + – ] Чонгар и Новоалексеевка на карте.

Как написал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, там была уничтожена техника ВС РФ.

"Почему-то сгорела российская техника. Наверное, от жары", – пошутил нардеп.

Центр стратегических коммуникаций Украины опубликовал фотографии сгоревшей в Новоалексеевке российской техники, сопроводив снимки текстом:

"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неопределенных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил", – иронизирует пресс-служба СтратКома с отсылкой к версии РФ о причинах вчерашних взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму.

[ + – ] Сгоревшая техника в Новоалексеевке.

Напомним, во вторник, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел не в результате ракетного обстрела.

По информации издания The Washington Post, взрывы на российской авиабазе "Саки" произошли в результате работы украинских спецслужб.