Російські бригади ППО отримують системи C-400 із відставанням від графіка на кілька років, — ISW

За оцінками аналітиків, у довгостроковій перспективі РФ все ж таки здатна розширити свою систему ППО. Але 2023 року формування нових бригад протиповітряної оборони не посилить бойову міць російської армії в Україні.

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Дуже малоймовірно, що російське Міноборони зможе розширити та модернізувати системи ППО не лише у 2023 році, як заявляє глава російського оборонного відомства Сергій Шойгу, а й за кілька років. Так оцінює можливості РФ "Інститут дослідження війни" у зведенні за 22 березня.

На засіданні російського Міноборони 22 березня глава відомства Сергій Шойгу заявив, що один із пріоритетів розвитку ВКС РФ — створити більше підрозділів із розширеними можливостями ППО. У 2023 році в РФ планується сформувати нові оборонні дивізіони та бригади, бригади спеціального призначення, бригади, які комплектуватимуться більш удосконаленими системами С-350. У планах РФ також завершити модернізацію оборони Москви.

Але навіть ще до запровадження масштабних санкцій щодо РФ та обмеження доступу до ресурсів через розв'язану війну в Україні Москва закінчувала нові розробки свого ВПК із відставанням від термінів.

Існуючі підрозділи та бригади російських ППО отримали свої системи С-400 із відставанням від графіка на кілька років, зазначають дослідники.

Системи С-500 з'явилися в одному із підрозділів армії РФ до 2021 року, хоча серійне виробництво планувалося запустити ще 2015 року. Також у РФ виникли складнощі з постачанням другої батареї С-400 до Індії 2022 року через початок масштабного вторгнення в Україну. У довгостроковій перспективі Росія все ж таки здатна розширити свою ППО в межах зусиль з модернізації. Але все ж таки цього року початок формування нових бригад ППО не посилить бойову міць російської армії в Україні.

Заява Шойгу, судячи з усього, адресована російській аудиторії для того, щоб запевнити громадян, що Міноборони продовжує створювати армію світового класу і тим самим змінити думку про ЗС РФ після прорахунків в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками ISW за 22 березня, наступ у Бахмуті сповільнився, проте росіяни можуть піти в атаки на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, що в Кремлі вважають арешт Путіна в Європі оголошенням війни РФ, після чого ракети "полетять у Бундестаг". Про це 23 березня заявив колишній президент РФ Дмитро Медведєв.