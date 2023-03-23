Российские бригады ПВО получают системы C-400 с отставанием от графика на несколько лет, — ISW

По оценкам аналитиков, в долгосрочной перспективе РФ все же способна расширить свою систему ПВО. Но в 2023 году формирование новых бригад противовоздушной обороны не усилит боевую мощь российской армии в Украине.

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Весьма маловероятно, что российское Минобороны сможет расширить и модернизировать системы ПВО не только в 2023 году, как заявляет глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, но и за несколько лет. Так оценивает возможности РФ "Институт исследования войны" в сводке за 22 марта.

На заседании российского Минобороны 22 марта глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что один из приоритетов развития ВКС РФ — создать больше подразделений с расширенными возможностями ПВО. В 2023 году в РФ планируется сформировать новые оборонные дивизионы и бригады, бригады специального назначения, бригады, которые будут комплектоваться более усовершенствованными системами С-350. В планах РФ также завершить модернизацию обороны Москвы.

Но даже еще до введения масштабных санкций в отношении РФ и ограничения доступа к ресурсам из-за развязанной войны в Украине Москва выкатывала новые разработки своего ВПК с отставанием от сроков.

Существующие подразделения и бригады российских ПВО получили свои системы С-400 с отставанием от графика на несколько лет, отмечают исследователи.

Системы С-500 появились в одном из подразделений армии РФ к 2021 году, хотя серийное производство планировалось запустить еще в 2015 году. Также у РФ возникли сложности с поставками второй батареи С-400 в Индию в 2022 году из-за начала масштабного вторжения в Украину. В долгосрочной перспективе Россия все же способна расширить свою ПВО в рамках усилий по модернизации. Но все же в текущем году начало формирования новых бригад ПВО не усилит боевую мощь российской армии в Украине.

Заявление Шойгу, судя по всему, адресовано российской аудитории с тем, чтобы заверить граждан, что Минобороны продолжает создавать армию мирового класса и тем самым изменить сложившееся мнение о ВС РФ после просчетов в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам ISW за 22 марта, наступление в Бахмуте замедлилось, однако россияне могут пойти в атаки на других участках фронта.

Напомним, что в Кремле посчитают арест Путина в Европе объявлением войны РФ, после чего ракеты "полетят в Бундестаг". Об этом 23 марта заявил бывший президент РФ Дмитрий Медведев.