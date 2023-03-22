"Отправили почти всех": Шойгу назвал уровень применения армейской авиации РФ в Украине

За время полномасштабного вторжения России в Украину, как отметил глава Министерства обороны РФ, совершено более 140 тысяч боевых вылетов российской авиации.

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Россия применила 90% армейской авиации за время войны в Украине. Об этом 22 марта руководитель военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии министерства обороны.

Всего воздушно-космические силы агрессора якобы уничтожили более 20 тыс. объектов. Шойгу отметил значение военно-транспортной авиации. По его словам, самолеты в круглосуточном режиме доставляют соответствующие грузы и личный состав в зону боевых действий.

"Совершено более 140 тыс. боевых вылетов", – сообщил он.

В выступлении руководитель Министерства обороны анонсировал завершение модернизации ПВО в российской столице. Предусматривается формирование дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350. Планируют создать оккупанты и военно-транспортный авиационный полк. Станцию контроля космического пространства "Развязка" также должны поставить на боевое дежурство, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее Фокус сообщал, что Шойгу считает мир результатом любой войны. Министр 21 марта не дал ответа на вопрос, когда можно рассчитывать на подписание соответствующего договора о прекращении боевых действий в Украине. Оказалось, что высказывания главы российского ведомства подпадают под законодательство по дискредитации армии РФ и ее действиям в Украине. По статье за "фейки" о российской армии можно оказаться в тюрьме на 15 лет.

Министр обороны России 17 марта также решил наградить пилотов истребителей Су-27, причастных к падению американского БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем. По версии РФ, военные предотвратили нарушение дрона "границ района временного режима использования воздушного пространства".