Наговорил на 15 лет тюрьмы: Шойгу заявил, что война РФ с Украиной закончится миром (видео)

Министр обороны России считает, что мир — это конец любой войны. Теперь топ-чиновника можно привлечь к уголовной ответственности за "фейки" о российской армии.

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Полномасштабная война России с Украиной должна закончиться миром. Об этом сказал российским пропагандистам 21 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

На вопрос чем все закончится, Шойгу ответил: "любая война заканчивается миром". Министр уклонился от ответа на вопрос, когда можно рассчитывать на мир.

Глава Минобороны не дал прогнозы о сроках возможного конца большой войны в Украине.

Шойгу грозит до 15 лет тюрьмы

Высказывания российского министра подпадают под закон о дискредитации армии РФ и ее действий в Украине. По статье за "фейки" о российской армии можно сесть в тюрьму на 15 лет.

Роскомнадзор требовал от СМИ удалить материалы, в которых события в Украине называли войной, нападением или агрессией. Британская радиостанция ВВС в марте 2023 года сообщала о блокировке по этой причине нескольких независимых СМИ в России.

Генпрокуратура РФ в июле прошлого года объясняла, почему нельзя называть войну в Украине войной. Прокуроры отметили, что объявление войны другой стране означает наступление правовых последствий с большим значением для общества.

Несколько российских топ-чиновников нарушали эти запреты, среди них замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Компартии РФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

Напомним, что 14 марта Шойгу поручил российской военной госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить производство ракет. В эту корпорацию входят 39 предприятий ВПК.

А 7 марта министр обороны РФ заявил об оснащении подлодки проекта 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" крылатыми ракетами "Калибр".