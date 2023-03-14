"С хорошим настроением": Шойгу потребовал удвоить производство ракет в РФ

Как утверждает глава Минобороны РФ, в серию запустили перспективные разработки, которых нет не только у Украины, но и ни у кого на Западе.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) удвоить производство ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе визита на предприятие в Московской области Шойгу проверял выполнение государственного оборонного заказа. Ему показали мощности и технологический процесс производства ракет. Утверждается, что в серию также запустили новейшие разработки, которых нет ни у Украины, ни у вооруженных сил других стран.

"На сегодняшний день главная задача — это надо увеличить производство ракет вдвое. Вам это по силам. У вас набраны кадры, достаточно квалифицированный персонал. Работаете с большим подъемом и хорошим настроением", — заявил Шойгу.

Он также утверждает, что перспективные разработки КТРВ требуют большого внимания.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — это крупнейший в РФ разработчик и производитель ракет. В объединение входит 39 предприятий. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину находится под международными санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Напомним, 12 марта Фокус сообщал: что российские войска начали применять в Украине гибридные ракеты "Гром-Э1", которые имеют раскрывающиеся в полете крылья.

10 марта в ГУР заявили, что ВС РФ использовали для массированного ракетного удара 9 марта месячный запас ракет.