"Із гарним настроєм": Шойгу вимагає подвоїти виробництво ракет у РФ

Як стверджує глава Міноборони РФ, у серію запустили перспективні розробки, яких не має не лише Україна, але й ніхто на Заході.

Related video

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО) подвоїти виробництво ракет. Про це повідомляє Міноборони РФ.

У ході візиту на підприємство в Московській області Шойгу перевіряв виконання державного оборонного замовлення. Йому показали потужності й технологічний процес виробництва ракет. Стверджується, що в серію також запустили новітні розробки, яких не має ні Україна, ні Збройні сили інших країн.

"На сьогодні головне завдання — це треба збільшити виробництво ракет удвічі. Вам це під силу. У вас набрано кадрів, досить кваліфікований персонал. Працюєте з великим підйомом і гарним настроєм", — заявив Шойгу.

Він також стверджує, що перспективні розробки КТРО потребують великої уваги.

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — це найбільший у РФ розробник і виробник ракет. До об'єднання входять 39 підприємств. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під міжнародними санкціями США, Євросоюзу, Великобританії та інших країн.

Нагадаємо, 12 березня Фокус повідомляв, що російські війська почали застосовувати в Україні гібридні ракети "Грім-Е1", які мають крила, що розкриваються в польоті.

10 березня в ГУР заявили, що ЗС РФ використали для масованого ракетного удару 9 березня місячний запас ракет.