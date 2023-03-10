Росія для атаки по Україні 9 березня використала місячний запас озброєння, — ГУР (відео)

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, після масованого ракетного удару по Україні у ЗС РФ залишилося 7% ракет сімейства "Калібр" від кількості, що була станом на 24 лютого 2022 року.

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Під час ракетного обстрілу України 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла зробити за місяць. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 10 березня.

"Можемо говорити про те, що місяць вони (російські військові — ред.) накопичували сили. Зокрема, працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори", — сказав Юсов.

За словами представника української розвідки, ЗС РФ продовжуватиме ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, яке вони на сьогодні мають.

"Російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь є критично низькими, й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво", — пояснив Юсов.

Він додав, що, наприклад, "Калібрів" (сімейство російських крилатих ракет, — ред.) у ЗС РФ залишилося 7% від кількості, яка була станом на дату початку повномасштабної агресії.

Однак, на думку представника ГУР Міноборони, це не означає, що Росія припинить масштабні ракетні атаки на Україну. Оскільки зараз країна-агресор намагається використати всі підходи, щоб обійти санкції та поповнити свої запаси озброєння. Зокрема, РФ намагається використати "сірі" схеми постачання необхідних складників для виробництва озброєння.

Нагадаємо, РФ за 5 місяців витратила на удари по Україні $7,5 млрд. Усього з початку масованих обстрілів української інфраструктури, починаючи з 10 жовтня, ворог витратив 821 ракету різного типу, підрахували аналітики.

Фокус також поінформував, що 6 березня стало відомо, що в Кремлі не наважуються купувати в Ірану балістичні ракети далекого радіусу дії через побоювання, що Київ може отримати американські ракети ATACMS, здатні завдавати ударів на відстань до 300 км углиб території Росії.