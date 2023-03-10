Россия для атаки по Украине 9 марта использовала месячный запас вооружения, — ГУР (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, после массированного ракетного удара по Украине у ВС РФ осталось 7% ракет семейства "Калибр" от имеющегося на 24 февраля 2022 года количества.

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Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта Россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона в пятницу, 10 марта.

"Можем говорить о том, что месяц они (российские военные, — ред.) накапливали силы. В частности, работали производства. Фактически то, что они могли выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы", — сказал Юсов.

По словам представителя украинской разведки, ВС РФ будут продолжать ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, которое они на сегодня имеют.

"Российские запасы многих видов ракетных вооружений критически низкие, и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать затраты боеприпасов через производство", — объяснил Юсов.

Он добавил, что, к примеру, "Калибров" (семейство российских крылатых ракет, — ред.) у ВС РФ осталось 7% от количества, имевшегося на дату начала полномасштабной агрессии.

Однако по мнению представителя ГУР Минобороны, это не означает, что Россия прекратит масштабные ракетные атаки на Украину. Так как сейчас страна-агрессор пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции и пополнить свои запасы вооружения. В частности, РФ готова использовать пытается использовать "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

Напомним, РФ за 5 месяцев потратила на удары по Украине $7,5 млрд. Всего с начала массированных обстрелов украинской инфраструктуры начиная с 10 октября враг потратил 821 ракету разного типа, подсчитали аналитики.

Фокус также информировал, что 6 марта стало известно, что в Кремле не решаются покупать у Ирана баллистические ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев может получить американские ракеты ATACMS, способные наносить удары на расстояние до 300 км вглубь территории России.