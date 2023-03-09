РФ за 5 месяцев потратила на удары по Украине $7,5 млрд, — аналитики

Последний массированный обстрел, осуществленный 9 марта, мог обойтись Кремлю в 440-581 млн долларов.

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С октября 2022 года россияне потратили на 821 ракету, выпущенную по Украине, 7,5 миллиарда долларов. Такие данные сегодня, 9 марта, приводит Telegram-канала "Ціна держави".

Всего с начала массированных обстрелов украинской инфраструктуры начиная с 10 октября враг потратил 821 ракету разного типа, их стоимость составляет 7,462 млрд дол.

Ночью 9 марта российские войска осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

Ракета типа Х-101 стоит 13 млн дол. , а ракета Х-555 по данным в открытых источниках – 7,5 млн дол . Соответственно, 28 залпов этих ракет обошлись России в сумму от 215,5 млн долл. до 358,5 млн долл, по данным Forbes

, а ракета по данным в открытых источниках – . Соответственно, 28 залпов этих ракет обошлись России в сумму данным Forbes Ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл , то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 130 млн долл.

, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 6 пусков — 60 млн долл.

может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость Ракеты Х-59 и Х-31П – по 0,5 млн долл , общая стоимость 8 пусков – 4 млн долл. А зенитные управляемые С-300 – по 2 млн долл (13 пусков – 26 млн долл).

, общая стоимость 8 пусков – А зенитные управляемые Приблизительная стоимость ракеты Х-22 , по данным в открытых источниках, по состоянию на май 2022 года составляет в среднем 400 тыс дол . Общая сумма запусков этой ночью составляет 2,4 млн дол.

, по данным в открытых источниках, по состоянию на май 2022 года составляет в среднем . Общая сумма запусков этой ночью составляет Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 8 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.

Напомним, что ВС РФ нанесли удары по трем ТЭС в ходе массированного обстрела Украины 9 марта. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Ранее Фокус сообщал, что во время обстрела Львовской области ракеты попали в жилые дома — в итоге погибли четыре человека. В Золочевском районе российские снаряды разрушили два частных дома, в которых находились люди. Ведутся поисково-спасательные работы, т.к. под завалами могут оставаться люди.

6 марта стало известно, что в Кремле не решаются покупать у Ирана баллистические ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев может получить американские ракеты ATACMS, способные наносить удары на расстояние до 300 км вглубь территории России.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву, что Вашингтон не сможет поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS из-за дефицита снарядов. В Белом Доме считают, что существующего количества не хватит для обеспечения своих потребностей.