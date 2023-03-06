В РФ передумали покупать иранские ракеты из-за страха, что Украина получит ATACMS, — FT

По данным издания, топ-чиновники на Западе признают, что Кремль может поменять свое решение из-за острой нехватки боеприпасов. Иранское оружие поможет Москве добавить передовые возможности своим ракетным запасам.

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В Кремле не решаются покупать у Ирана баллистические ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев может получить американские ракеты ATACMS, способные наносить удары на расстояние до 300 км вглубь территории России. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет британская газета Financial Times.

По словам руководителя иранского проекта в международном аналитическом центре Crisis Group Али Ваеза, Тегеран и Москва изучали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик, по словам западных чиновников и аналитиков, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон. Сообщается, что иранские баллистические ракеты Fateh-313 и Zulfiqar имеют дальность 500 км и 700 км соответственно и добавят массу, если не передовые возможности, к истощенным ракетным запасам России.

"Были обсуждения, но пока они этого не сделали. Европейцы сказали им, что последствия будут очень серьезными". США также провели красную линию", — рассказала Ваез.

По данным издания, в последнее время Соединенные штаты усилили предупреждения Тегерану по поводу сотрудничества с Россией. Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что западные союзники считают эти отношения "крайне тревожными".

"Это ситуация, которая, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема для разговора внутри альянса. И мы будем продолжать посылать сигналы Ирану об опасности материальной поддержки России в ее нападениях и войне в Украине", — отметила Смит.

При этом FT пишет, что западные официальные лица признают, что в Кремле могут изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет, так как нехватка собственных высокоточных боеприпасов становится все более острой, а внутреннее производство сокращается.

Один из чиновников Евросоюза на условиях анонимности рассказал редакции FT, что российские военные уже обеспокоены своей способностью поддерживать войну. Так, в конце прошлого года поставки управляемых ракет и артиллерии сократились вдвое.

Позиция Ирана по поставкам оружия России

Официально в Тегеране отрицают, что он поставлял оружие Москве с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. При этом иранские военные заявляют, что имеют право сотрудничать с любыми странами. В частности, глава оборонного ведомства Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани заявил в понедельник, 6 марта, что Исламская республика имеет "право сотрудничать с другими странами для укрепления своей мощи". При этом он сказал, что утверждения о том, что Тегеран продал дроны-камикадзе России для использования в войне с Украиной, "не были доказаны".

Передадут ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS?

Напомним, администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву, что Вашингтон не сможет поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS из-за дефицита снарядов. В Белом Доме считают, что существующего количества не хватит для обеспечения своих потребностей.

Американские власти беспокоятся, что ВСУ будут использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России, которая пригрозила тем, что такой исход будет означать пересечение "красной черты" со стороны США.

Ранее, 20 января, телеканал CNN сообщал, что Великобритания может передать Украине аналог ATACMS для дальнобойных ударов. По данным журналистов, Лондон готов занять лидирующие позиции в вопросе поставок более тяжелого и современного оружия.

6 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что точку в демилитаризации России поставят американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS и их аналоги.