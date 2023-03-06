У РФ передумали купувати іранські ракети через страх, що Україна отримає ATACMS, — FT

За даними видання, топчиновники на Заході визнають, що Кремль може змінити своє рішення через гостру нестачу боєприпасів. Іранська зброя допоможе Москві додати передові можливості своїм ракетним запасам.

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У Кремлі не наважуються купувати у Ірану балістичні ракети далекого радіусу дії через побоювання, що Київ може отримати американські ракети ATACMS, здатні завдавати ударів на відстань до 300 км углиб території Росії. Про це у понеділок, 6 березня, пише британська газета Financial Times.

За словами керівника іранського проекту в міжнародному аналітичному центрі Crisis Group Алі Ваєза, Тегеран і Москва вивчали можливість обміну сучасної російської зброї на балістичні ракети, але ці переговори зайшли в глухий кут, за словами західних чиновників і аналітиків, частково через потенційні наслідки такої операції. обох сторін. Повідомляється, що іранські балістичні ракети Fateh-313 і Zulfiqar мають дальність 500 км і 700 км відповідно і додадуть масу, якщо не передові можливості, до виснажених ракетних запасів Росії.

"Були обговорення, але поки що вони цього не зробили. Європейці сказали їм, що наслідки будуть дуже серйозними". США також провели червону лінію", — розповіла Ваєз.

За даними видання, останнім часом Сполучені штати посилили попередження Тегерану щодо співпраці з Росією. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що західні союзники вважають ці відносини "вкрай тривожними".

"Це ситуація, яка, очевидно, дуже непокоїть усіх нас. Це тема для розмови всередині альянсу. І ми продовжуватимемо посилати сигнали Ірану про небезпеку матеріальної підтримки Росії в її нападах і війну в Україні", — зазначила Сміт.

При цьому FT пише, що західні офіційні особи визнають, що в Кремлі можуть змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, оскільки брак власних високоточних боєприпасів стає дедалі гострішим, а внутрішнє виробництво скорочується.

Один із чиновників Євросоюзу на умовах анонімності розповів редакції FT, що російські військові вже стурбовані своєю здатністю підтримувати війну. Так, наприкінці минулого року постачання керованих ракет та артилерії скоротилися вдвічі.

Позиція Ірану щодо постачання зброї Росії

Офіційно в Тегерані заперечують, що він постачав зброю Москві з того часу, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Іранські військові заявляють, що мають право співпрацювати з будь-якими країнами. Зокрема, глава оборонного відомства Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Гараї Аштіані заявив у понеділок, 6 березня, що Ісламська республіка має "право співпрацювати з іншими країнами для зміцнення своєї сили". При цьому він сказав, що твердження про те, що Тегеран продав дрони-камікадзе Росії для використання у війні з Україною, "не було доведено".

Чи передадуть США Україні далекобійні ракети ATACMS?

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Києву, що Вашингтон не зможе постачати Збройним силам України далекобійні ракети ATACMS через дефіцит снарядів. У Білому Домі вважають, що наявної кількості не вистачить задля забезпечення своїх потреб.

Американська влада турбується, що ЗСУ використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів углиб території Росії, яка пригрозила тим, що такий результат означатиме перетин "червоної лінії" з боку США.

Раніше, 20 січня, телеканал CNN повідомляв, що Великобританія може передати Україні аналог ATACMS для далекобійних ударів. За даними журналістів, Лондон готовий зайняти лідируючі позиції у питанні постачання важчої та сучасної зброї.

6 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що крапку в демілітаризації Росії поставлять американські балістичні ракети малої дальності ATACMS та їхні аналоги.