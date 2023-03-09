РФ за 5 місяців витратила на удари по Україні $7,5 млрд, — аналітики

Останній масований обстріл, здійснений 9 березня, міг коштувати Кремлю 440-581 млн доларів.

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З жовтня 2022 року росіяни витратили на 821 ракету, випущену по Україні, 7,5 мільярда доларів. Такі дані сьогодні, 9 березня, наводить Telegram-каналу "Ціна держави".

Загалом з початку масованих обстрілів української інфраструктури починаючи з 10 жовтня ворог витратив 821 ракету різного типу, їхня вартість становить 7,462 млрд дол.

Вночі 9 березня російські війська здійснили 81 пуск ракет різного базування:

Ракета типу Х-101 коштує 13 млн. дол. , А ракета Х-555 за даними у відкритих джерелах — 7,5 млн дол . Відповідно, 28 залпів цих ракет обійшлися Росії у суму від 215,5 млн дол. до 358,5 млн дол. Forbes

, А ракета за даними у відкритих джерелах — . Відповідно, 28 залпів цих ракет обійшлися Росії у суму Forbes Ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол ., тобто загальна вартість випущених снарядів уночі становить 130 млн дол.

., тобто загальна вартість випущених снарядів уночі становить Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинжал" може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість 6 пусків — 60 млн дол.

може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість Ракети Х-59 і Х-31П — по 0,5 млн дол , загальна вартість 8 пусків — 4 млн дол. А зенітні керовані С-300 — по 2 млн дол (13 пусків — 26 млн дол).

, загальна вартість 8 пусків — А зенітні керовані Приблизна вартість ракети Х-22 , за даними у відкритих джерелах, станом на травень 2022 року становить у середньому 400 тис. дол . Загальна сума запусків цієї ночі становить 2,4 млн. дол.

, за даними у відкритих джерелах, станом на травень 2022 року становить у середньому . Загальна сума запусків цієї ночі становить Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. У середньому 8 таких БПЛА коштували 280 тис дол.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали ударів по трьох ТЕС під час масованого обстрілу України 9 березня. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідовувати наслідки.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обстрілу Львівської області ракети потрапили у житлові будинки — у результаті загинуло четверо людей. У Золочівському районі російські снаряди зруйнували два приватні будинки, в яких були люди. Ведуться пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

6 березня стало відомо, що в Кремлі не наважуються купувати у Ірану балістичні ракети далекого радіусу дії через побоювання, що Київ може отримати американські ракети ATACMS, здатні завдавати ударів на відстань до 300 км углиб території Росії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Києву, що Вашингтон не зможе постачати Збройним силам України далекобійні ракети ATACMS через дефіцит снарядів. У Білому Домі вважають, що існуючої кількості не вистачить для забезпечення потреб.