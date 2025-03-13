В РФ участников войны в Украине пытались взорвать подарочными наборами, — СМИ

Бомбы были закамуфлированы под парфюмерные подарочные наборы и предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области

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В России участников так называемой "СВО" пытались взорвать подарками ко 2 февраля. Взрывчатку заложили в духи и средства гигиены. Об этом сообщают "РИА Новости".

В "акции" обвинили украинские спецслужбы.

"Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска — бомбы были закамуфлированы под парфюмерные подарочные наборы. Они должны были сработать при открытии упаковки. Эти бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Челябинске был найден еще один тайник, в котором были 4 самодельных взрывных устройства — они предназначались оккупантам в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

ФСБ РФ отчиталось, что задержало агента ГУР 2003 года рождения задержали в Свердловской области. Он рассказал, что в этом месяце забрал тайник в Челябинске, подготовил заминированные подарки и отправил их по почте военным и представителям органов власти в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

После выполнения задания украинские кураторы его бросили и не заплатили обещанные, которому якобы обещали за работу 6 тысяч долларов. Также задержанный якобы должен был собрать для Киева данные о военных с авиабазы в Энгельсе и работниках завода в Екатеринбурге.

Напомним, что в оккупированном городе Мариуполь Донецкой области произошло чрезвычайное происшествие. Взорвано авто сотрудника ФСБ РФ.

20 февраля сообщалось, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области взорван автомобиль оккупационного чиновника. Автомобиль принадлежит заместителю главы оккупационной военной администрации Евгению Богданову — "гастролеру" из России.