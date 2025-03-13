В РФ учасників війни в Україні намагалися підірвати подарунковими наборами, — ЗМІ

Бомби були закамуфльовані під парфумерні подарункові набори і призначалися адресатам у Москві, Воронежі, а також у Краснодарському краї та Саратовській області

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В Росії учасників так званої "СВО" намагалися підірвати подарунками до 2 лютого. Вибухівку заклали у парфуми та засоби гігієни. Про це повідомляють "РИА Новости".

У "акції" звинуватили українські спецслужби.

"Посилки виявили в аеропорту Челябінська — бомби були закамуфльовані під парфумерні подарункові набори. Вони мали спрацювати при відкритті упаковки. Ці бомби призначалися адресатам у Москві, Воронежі, а також у Краснодарському краї та Саратовській області", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Челябінську було знайдено ще одну схованку, в якій були 4 саморобні вибухові пристрої – вони призначалися окупантам у Тверській, Ростовській, Нижегородській та Калузькій областях.

ФСБ РФ відзвітувало, що затримало агента ГУР 2003 року народження затримали у Свердловській області. Він розповів, що цього місяця забрав сховок у Челябінську, підготував заміновані подарунки та відправив їх поштою військовим та представникам органів влади у Москві, Воронежі, а також у Краснодарському краї та Саратовській області.

Після виконання завдання українські куратори його кинули та не заплатили обіцяні, якому нібито обіцяли за роботу 6 тисяч доларів. Також затриманий нібито мав зібрати для Києва дані про військових з авіабази в Енгельсі та працівників заводу в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, що у окупованому місті Маріуполь на Донеччині сталася надзвичайна подія. Підірвано авто співробітника ФСБ РФ.

20 лютого повідомлялося, що у окупованому місті Бердянськ Запорізької області підірвано автомобіль окупаційного посадовця. Автівка належить заступнику голови окупаційної військової адміністрації Євгену Богданову — "гастролеру" з Росії.