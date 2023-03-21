Наговорив на 15 років в'язниці: Шойгу заявив, що війна РФ з Україною закінчиться миром (відео)

Міністр оборони Росії вважає, що мир - це кінець будь-якої війни. Наразі топчиновника можна притягнути до кримінальної відповідальності за "фейки" про російську армію.

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Повномасштабна війна Росії з Україною має закінчитися миром. Про це сказав російським пропагандистам 21 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

На питання чим усе закінчиться, Шойгу відповів: "будь-яка війна закінчується миром". Міністр ухилився від відповіді на питання, коли можна розраховувати на мир.

Голова Міноборони не дав прогнозів щодо термінів можливого кінця великої війни в Україні.

Шойгу загрожує до 15 років ув'язнення

Висловлювання російського міністра підпадають під закон про дискредитацію армії РФ та її дій в Україні. За статтею за "фейки" про російську армію можна сісти у в'язницю на 15 років.

Роскомнагляд вимагав від ЗМІ видалити матеріали, в яких події в Україні називали війною, нападом чи агресією. Британська радіостанція ВПС у березні 2023 року повідомляла про блокування з цієї причини кількох незалежних ЗМІ у Росії.

Генпрокуратура РФ у липні минулого року пояснювала, чому не можна називати війну в Україні війною. Прокурори зазначили, що оголошення війни іншій країні означає настання правових наслідків із великим значенням для суспільства.

Декілька російських топчиновників порушували ці заборони, серед них заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, голова Компартії РФ Геннадій Зюганов, голова Чечні Рамзан Кадиров і голова комітету з конституційного законодавства Ради Федерації Андрій Клішас.

Нагадаємо, що 14 березня Шойгу доручив російській військовій держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" подвоїти виробництво ракет. До цієї корпорації входять 39 підприємств ВПК.

А 7 березня міністр оборони РФ заявив про оснащення підводного човна проєкту 677 "Лада" Б-586 "Кронштадт" крилатими ракетами "Калібр".