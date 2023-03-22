"Відправили майже усіх": Шойгу назвав рівень застосування армійської авіації РФ в Україні

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як зазначив голова Міністерства оборони РФ, здійснено понад 140 тис. бойових вильотів російської авіації.

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Росія залучила 90% армійської авіації за час війни в Україні. Про це 22 березня керівник воєнного відомства РФ Сергій Шойгу повідомив на засіданні колегії міністерства оборони.

Усього повітряно-космічні сили агресора наче знищили понад 20 тис. об'єктів. Шойгу відзначив значення військово-транспортної авіації. З його слів, літаки у цілодобовому режимі доставляють відповідні вантажі та особовий склад у зону бойових дій.

"Здійснено понад 140 тис. бойових вильотів", – повідомив він.

У виступі керівник Міністерства оборони анонсував завершення модернізації ППО у російській столиці. Передбачається формування дивізії та бригади ППО, ракетної бригади особливого призначення ППО-ПРО, зенітного ракетного полку з комплексом С-350. Планують створити окупанти й військово-транспортний авіаційний полк. Станцію контролю космічного простору "Розв'язка" також мають поставити на бойове чергування, щоб забезпечити безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що Шойгу вважає мир результатом будь-якої війни. Міністр 21 березня не дав від відповіді на питання, коли можна розраховувати на підписання відповідного договору щодо припинення бойових дій в Україні. Виявилося, що висловлювання голови російського відомства підпадають під законодавство щодо дискредитації армії РФ та її дій в Україні. За статтею за "фейки" про російську армію можна опинитися у в'язниці на 15 років.

Міністр оборони Росії 17 березня також вирішив нагородити пілотів винищувачів Су-27, причетних до збиття американського БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем. За версією країни агресорки, військові запобігли порушенню дрона "меж району тимчасового режиму використання повітряного простору".