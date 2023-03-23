"Полетят ракеты в Бундестаг": в Кремле сочтут арест Путина в Европе объявлением войны РФ

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, комментируя выдачу ордера на арест главы Кремля, назвал европейских политиков "придурками и недоумками", пригрозив им массированными ракетными ударами.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что арест руководителя ядерного государства в Германии, о чем предупредило немецкое руководство, станет ничем иным, как casus belli, объявлением войны России. Пост Медведева выложен в Telegram-канале 23 марта с подписью "Ответил на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте"".

По его мнению, среди руководителей Евросоюза также наблюдается снижение грамотности.

"Не буду назвать фамилии, это и мужчины, и женщины <…> Как по мне, то я бы их физиономии вообще не видел. Говорю совершенно искренне: "Мне они неприятны"", — заявил Медведев.

Он также выразил надежду а то, что "рано или поздно" положение изменится и прежние контакты РФ и стран ЕС восстановятся.

"Но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть — в лучший мир", — добавил представитель Кремля, также занимающий должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ.

Возможный арест Путина

Медведев вновь затронул тему решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Представитель Кремля особо отметил высказывание министра юстиции Германии Марко Бушманна, который заявил, что Путина арестуют как только тот приедет в его страну. Медведев, в присущей ему манере, причислил немецкого министра к категории "отдельных придурков и недоумков".

Арест главы ядерного государства в Германии станет casus belli, объявлением войны РФ, объяснил он.

"И уже в этом случае все наши средства — ракетные и прочие полетят в Бундестаг, в Офис Канцлера и т.д." — сказал Медведев, который также допустил, что, возможно, Марко Бушманн, плохо учился, хотя и получил юридическое образование.

Напомним, что накануне, 22 марта, Дмитрий Анатольевич пригрозил миру "ядерным апокалипсисом" и заявил, что противники РФ допустили просчет, когда не подписали договор о нерасширении НАТО и возвращении к границам 1997 года.

Ранее Фокус сообщал, что объявление о возможном аресте Путина Медведев 20 марта прокомментировал словами: "Все ходят под Богом и ракетами".