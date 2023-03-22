Медведев угрожает миру "ядерным апокалипсисом" из-за поставок оружия Украине (видео)

По словам бывшего российского президента, противники РФ "просчитались", отказавшись подписывать соглашение о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" его к границам 1997 года.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил миру применением ядерного оружия. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале экс-президента РФ.

Отвечая на вопросы журналистов и пользователей российской социальной сети "ВКонтакте", Медведев заявил, что оказываемая Украине военная помощь может привести к "ядерному апокалипсису".

"А теперь серьезно, миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев о "ядерном апокалипсисе"

По мнению Медведева, противники Кремля до определенного момента не видели "степень решимости России".

"И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ", — заявил бывший российский президент.

В издании "Украинская правда" предположили, что Медведев говорит о соглашении, которое предлагала Москва в декабре 2021 года. В документе шла речь о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" Альянса к границам 1997 года.

Отметим, что Дмитрий Медведев уже не впервые угрожает применением ядерного оружия. Так, 27 февраля экс-президент РФ заявил, что в Москве готовы применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы существованию государства.

В комментарии от 4 февраля Медведев также говорил, что российские ядерные ракеты могут быть использованы в случае нанесения ударов по Крымскому полуострову при помощи западного вооружения.

Медведев также прибегал к ядерным угрозам 19 января, накануне встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе в Рамштайне. Тогда российский политик заявил, что поражение РФ в войне приведет к ядерной войне.

Напомним, что 22 марта в ходе дискуссии на тему "Мир без ДСНВ: что дальше?" замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вероятность ядерной войны сейчас является самой высокой за последние десятилетия.

Еще мы писали о том, что 21 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал использовать "oружие с ядерным компонентом", имея в виду передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном для британских танков Challenger 2.