Медведев угрожает миру "ядерным апокалипсисом" из-за поставок оружия Украине (видео)
По словам бывшего российского президента, противники РФ "просчитались", отказавшись подписывать соглашение о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" его к границам 1997 года.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил миру применением ядерного оружия. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале экс-президента РФ.
Отвечая на вопросы журналистов и пользователей российской социальной сети "ВКонтакте", Медведев заявил, что оказываемая Украине военная помощь может привести к "ядерному апокалипсису".
"А теперь серьезно, миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал замглавы Совбеза РФ.
По мнению Медведева, противники Кремля до определенного момента не видели "степень решимости России".
"И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ", — заявил бывший российский президент.
В издании "Украинская правда" предположили, что Медведев говорит о соглашении, которое предлагала Москва в декабре 2021 года. В документе шла речь о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" Альянса к границам 1997 года.
Отметим, что Дмитрий Медведев уже не впервые угрожает применением ядерного оружия. Так, 27 февраля экс-президент РФ заявил, что в Москве готовы применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы существованию государства.
В комментарии от 4 февраля Медведев также говорил, что российские ядерные ракеты могут быть использованы в случае нанесения ударов по Крымскому полуострову при помощи западного вооружения.
Медведев также прибегал к ядерным угрозам 19 января, накануне встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе в Рамштайне. Тогда российский политик заявил, что поражение РФ в войне приведет к ядерной войне.
Напомним, что 22 марта в ходе дискуссии на тему "Мир без ДСНВ: что дальше?" замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вероятность ядерной войны сейчас является самой высокой за последние десятилетия.
Еще мы писали о том, что 21 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал использовать "oружие с ядерным компонентом", имея в виду передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном для британских танков Challenger 2.