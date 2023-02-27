"Мир без России нам не нужен": Медведев грозится уничтожить человечество в ядерной войне

По словам зампреда Совбеза РФ, поставки оружия Украине приведут к ядерному апокалипсису и "проигрышу для всех".

Related video

В России готовы применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существования государства. Об этом написал бывший российский президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для пропагандистского издания "Известия", опубликованной 27 февраля.

По словам Медведева, Запад не сможет развалить Россию как это было с СССР.

"Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — угрожает Медведев.

Глава Совбеза утверждает, что поставки оружия в Украину приведут к ядерному противостоянию и краху человеческой цивилизации.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — пишет Медведев.

Однако, как утверждает Медведев, этого не произойдет из-за неких авторитетных партеров России, которые якобы не допустят ее развала.

Напомним, 24 февраля Дмитрий Медведев опубликовал пост, в котором заявил, что основной мотив "главных врагов" Кремля — максимально ослабить Россию. По словам бывшего президента РФ, мирные переговоры Россия будет вести не с Украиной, а с некими "фактическими руководителями".

22 февраля заместитель Дмитрий Медведев заявил, что не понимает, почему люди в Польше пришли послушать чужого президента (Джо Байдена), и почему россияне должны верить человеку, который выявляет неприязнь к их родине.

Ранее, 21 февраля, Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию. Экс-президенту РФ было тяжело устоять еще до появления действующего лидера государства, рассказал британский журналист Фрэнсис Скарр.

Также напомним, 17 февраля в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев заявил, что не верит в идею мирного договора с Украиной.