Медведев предложил "отодвинуть угрозы РФ" к границам Польши и анонсировал переговоры

Бывший российский президент заявил, что основной мотив "главных врагов" Кремля — максимально ослабить Россию.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался касательно годовщины полномасштабного наступления и будущих переговорах. Соответствующий пост в пятницу, 24 февраля, он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так, по словам Медведева, после войны состоятся "тяжелые и нервные" переговоры, так как Украина по его мнению будет лишь формальным участником, а некие "фактические руководители" не будут принимать в них участия, но будут принимать решения.

"И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет еще жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики", — написал Медведев.

Бывший российский президент добавил, что основной мотив противников Кремля — максимально ослабить Россию, поэтому они не заинтересованы в прекращении войны, но все равно придут к необходимости подписания мирного договора.

"Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение. Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день", — пишет Медведев.

Примечательно, что согласно фантазиям зампреда Совета безопасности РФ, чтобы "уничтожить неонацизм дотла", Россия должна выйти к польской границе.

"Поэтому так важно достичь всех целей "специальной военной операции". Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков "бандеровских банд" по "малороссийским" лесам. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", — резюмировал Медведев.

Напомним, 22 февраля заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не понимает, почему люди в Польше пришли послушать чужого президента (Джо Байдена), и почему россияне должны верить человеку, который выявляет неприязнь к их родине.

Днем ранее, 21 февраля, Дмитрий Медведев заснул во время обращения Путина к Федеральному собранию. Экс-президенту РФ было тяжело устоять еще до появления действующего лидера государства, рассказал британский журналист Фрэнсис Скарр.

Также напомним, 17 февраля в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев заявил, что не верит в идею мирного договора с Украиной.