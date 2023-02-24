Медведєв запропонував "відсунути загрози РФ" до кордонів Польщі й анонсував переговори

Колишній російський президент заявив, що основний мотив "головних ворогів" Кремля — максимально послабити Росію.

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Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв висловився щодо річниці повномасштабного наступу та майбутніх переговорів. Відповідний пост у п'ятницю, 24 лютого, він опублікував у своєму телеграм-каналі.

За словами Медведєва, після війни відбудуться "важкі та нервові" переговори, оскільки Україна, на його думку, буде лише формальним учасником, а деякі "фактичні керівники" не братимуть у них участі, але ухвалюватимуть рішення.

"І рішення за київський режим ухвалюватиме, звичайно, не якийсь Зеленський, якщо він буде ще живий, або його кліка. Рішення ухвалять за океаном ті, в чиїх руках постачання зброї Києву та виділення грошей на підтримку решток української економіки", — написав Медведєв.

Колишній російський президент додав, що основний мотив противників Кремля — максимально послабити Росію, тому вони не зацікавлені в припиненні війни, але все одно прийдуть до необхідності підписання мирного договору.

"Але рано чи пізно, за історичними законами, вони зроблять це. І тоді виникне якась угода. Природно, без фундаментальних домовленостей про реальні кордони або про новий Гельсінський пакт, що забезпечує безпеку в Європі. Просто якась угода. Потім, імовірніше за все, почнеться не менш складна пора. Виснажливі місяці та роки протистояння, істерик і хамства з боку тих, хто керуватиме огризком, що залишиться від України. Їхня доля незавидна. Вони не зможуть визнати підсумки СВО, не ризикуючи бути страченими того ж дня", — пише Медведєв.

Примітно, що, згідно з фантазіями заступника голови Ради безпеки РФ, щоб "знищити неонацизм ущент", Росія має вийти до польського кордону.

"Тому так важливо досягти всіх цілей "спеціальної військової операції". Відсунути кордони загроз нашій країні якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм ущент. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків "бандерівських банд" по "малоросійських лісах". Щоб світ отримав довгоочікуваний спокій", — резюмував Медведєв.

Нагадаємо, 22 лютого заступник керівника Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що не розуміє, чому люди в Польщі прийшли послухати чужого президента (Джо Байдена) і чому росіяни мають вірити людині, яка виявляє неприязнь до їхньої батьківщини.

На день раніше, 21 лютого, Дмитро Медведєв заснув під час звернення Путіна до Федеральних зборів. Експрезиденту РФ було важко встояти ще до появи чинного лідера держави, розповів британський журналіст Френсіс Скарр.

Також нагадаємо, 17 лютого у своєму телеграм-каналі Дмитро Медведєв заявив, що не вірить у ідею мирного договору з Україною.