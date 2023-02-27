"Світ без Росії нам не потрібен": Медведєв погрожує знищити людство в ядерній війні

За словами заступника голови Радбезу РФ, постачання зброї Україні призведе до ядерного апокаліпсису та "програшу для всіх".

Related video

У Росії готові застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза існуванню держави. Про це написав колишній російський президент, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у статті для пропагандистського видання "Известия", опублікованій 27 лютого.

За словами Медведєва, Захід не зможе розвалити Росію, як це було із СРСР.

"Як із СРСР не вийде. Якщо всерйоз постане питання про існування власне Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен", — погрожує Медведєв.

Глава Радбезу стверджує, що постачання зброї в Україну призведе до ядерного протистояння та краху людської цивілізації.

"Звичайно, можна й надалі накачувати зброєю неофашистський київський режим і перешкоджати будь-якій можливості відродити переговори. Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, доки не перестануть виходити радіацією димні завали", — пише Медведєв.

Однак, як стверджує Медведєв, цього не станеться через авторитетних партнерів Росії, які нібито не допустять її розвалу.

Нагадаємо, 24 лютого Дмитро Медведєв опублікував допис, у якому заявив, що основний мотив "головних ворогів" Кремля — максимально послабити Росію. За словами колишнього президента РФ, мирні переговори Росія вестиме не з Україною, а з деякими "фактичними керівниками".

22 лютого заступник Дмитро Медведєв заявив, що не розуміє, чому люди в Польщі прийшли послухати чужого президента (Джо Байдена), і чому росіяни мають вірити людині, яка проявляє неприязнь до їхньої батьківщини.

Раніше, 21 лютого, Дмитро Медведєв заснув під час звернення Путіна до Федеральних зборів. Експрезиденту РФ було важко встояти ще до появи чинного лідера держави, розповів британський журналіст Френсіс Скарр.

Також нагадаємо, 17 лютого у своєму телеграм-каналі Дмитро Медведєв заявив, що не вірить в ідею мирного договору з Україною.