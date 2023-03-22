Медведєв погрожує світові "ядерним апокаліпсисом" через постачання зброї Україні (відео)

За словами колишнього російського президента, противники РФ "прорахувалися", відмовившись підписувати угоду про "нерозширення НАТО" та "відсування" її до кордонів 1997 року.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв погрожував світові застосуванням ядерної зброї. Про це стало відомо із відео, опублікованого в Telegram-каналі експрезидента РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів і користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте", Медведєв заявив, що військова допомога, що надається Україні, може призвести до "ядерного апокаліпсиса".

"А тепер серйозно, чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула, вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї зрештою наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис", — сказав заступник голови Ради безпеки РФ.

Дмитро Медведєв про "ядерний апокаліпсис"

На думку Медведєва, противники Кремля до певного моменту не бачили "ступеня рішучості Росії".

"І вони прорахувалися. Наслідки набагато складніші, ніж вони могли б бути, якби вони у грудні підписали з нами документ", — заявив колишній російський президент.

У виданні "Українська правда" припустили, що Медведєв говорить про угоду, яку пропонувала Москва у грудні 2021 року. У документі йшлося про "нерозширення НАТО" та "відсунення" Альянсу до кордонів 1997 року.

Зазначимо, що Дмитро Медведєв уже не вперше загрожує застосуванням ядерної зброї. Так, 27 лютого експрезидент РФ заявив, що у Москві готові застосувати ядерну зброю у разі виникнення загрози існуванню держави.

У коментарі від 4 лютого Медведєв також говорив, що російські ядерні ракети можуть бути використані у разі завдання ударів по Кримському півострові за допомогою західного озброєння.

Медведєв також вдавався до ядерних загроз 19 січня, напередодні зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі в Рамштайні. Тоді російський політик заявив, що поразка РФ у війні призведе до ядерної війни.

Нагадаємо, що 22 березня під час дискусії на тему "Світ без ДСНО: що далі?" заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков повідомив, що ймовірність ядерної війни зараз є найвищою за останні десятиліття.

Ще ми писали про те, що 21 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід почав використовувати "зброю з ядерним компонентом", маючи на увазі передачу боєприпасів Україні зі збідненим ураном для британських танків Challenger 2.