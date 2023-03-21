"Захід вирішив воювати до останнього українця": Путін про постачання ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном

Путін обурився постачанням нових снарядів для ЗСУ зі збідненим ураном і почав погрожувати Заходу "реакцією".

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Під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Москві російський диктатор Володимир Путін торкнувся теми передавання Збройним силам України боєприпасів із збідненим ураном. Він очікувано відреагував погрозами. Його коментар з цього приводу виклали в мережі.

Так, під час зустрічі з лідером Китаю Путін прокоментував рішення Великої Британії — передати Україні спеціальні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран і які мають високу ефективність під час ураження сучасних танків та бронетехніки.

"Схоже, що Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а на ділі. РФ буде змушена реагувати", — сказав Путін.

Снаряди зі збідненим ураном: що відомо

Снаряди зі збідненим ураном — стандартні боєприпаси, які використовують в багатьох країнах, і які показують більшу ефективність роботи проти важкої броньованої техніки, ніж звичайні бронебійні та підкаліберні снаряди. Також збіднений уран використовують як проміжний шар в броні танків і бойових машин. Попри те, що боєприпаси містять збіднений уран, який ООН відносить до ядерних матеріалів II рівня, снаряди з його вмістом не мають жодного стосунку до ядерної зброї. Досвід двох воєн в Іраку продемонстрував, що більшість радянських танків не витримують такий вид снаряда.

У Росії заявили, що вони є шкідливими для довкілля та здоров'я людини, але ЗС РФ самі вже використовують такі снаряди на полях бою в Україні, а ЗСУ вже навіть захопили кілька з них, як трофеї.

До того ж експерти наполягають — це безпечна для екології технологія, яка вже дуже давно використовується.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді у відповідь на письмовий запит одного із членів Палати лордів повідомила, що уряд Великої Британії в межах військової допомоги передасть Україні спеціальні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Збіднений уран є вдвічі більш щільним, ніж свинець, і його використовують у виготовленні бронебійних боєприпасів, а також для підвищення стійкості броні воєнної техніки. Такі боєприпаси також мають гарну горючість, що забезпечує високу бронебійну дію.

Раніше, 17 березня, ЗМІ повідомляли, що в ЄС розглядають варіант закупівель артилерійських боєприпасів для України у США та Южної Кореї.