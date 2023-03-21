"Запад решил воевать до последнего украинца": Путин о поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном

Путин возмутился поставкой новых снарядов для ВСУ с обедненным ураном и начал угрожать Западу "реакцией".

Related video

Во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином в Москве российский диктатор Владимир Путин затронул тему передачи Вооруженным силам Украины боеприпасов с обедненным ураном. Он ожидаемо отреагировал угрозами. Его комментарий по этому поводу выложили в сети.

Так, во время встречи с лидером Китая Путин прокомментировал решение Великобритании — передать Украине специальные бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран и имеющие высокую эффективность при поражении современных танков и бронетехники.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. РФ будет вынуждена реагировать", — сказал Путин.

Снаряды с обедненным ураном: что известно

Снаряды с обедненным ураном — стандартные боеприпасы, которые используются во многих странах, показывающие большую эффективность работы против тяжелой бронированной техники, чем обычные бронебойные и подкалиберные снаряды. Также обедненный уран используют в качестве промежуточного слоя в броне танков и боевых машин. Несмотря на то, что боеприпасы содержат обедненный уран, который ООН относит к ядерным материалам II уровня, снаряды с его содержанием не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Опыт двух войн в Ираке показал, что большая часть российских танков не выдерживают такой вид снаряда.

В России заявили, что они вредны для окружающей среды и здоровья человека, но ВС РФ сами уже используют такие снаряды на полях боя в Украине, а ВСУ уже даже захватили несколько из них, как трофеи.

К тому же эксперты настаивают — это безопасная для экологии уже давно используемая технология.

Напомним, что сегодня, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Анабель Голди в ответ на письменный запрос одного из членов Палаты лордов сообщила, что правительство Великобритании в рамках военной помощи передаст Украине специальные бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Обеденный уран вдвое плотнее, чем свинец, и его используют в изготовлении бронебойных боеприпасов, а также для повышения устойчивости брони военной техники. Такие боеприпасы также обладают хорошей горючестью, что обеспечивает высокое бронебойное действие.

Ранее, 17 марта, СМИ сообщали, что в ЕС рассматривают вариант закупок артиллерийских боеприпасов для Украины в США и Южной Корее.