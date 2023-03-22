Імовірність підвищилася: у Росії знову заговорили про погрозу ядерної війни

За словами заступника міністра МЗС Росії Сергія Рябкова, наразі ймовірність ядерного конфлікту є найвищою за останні десятиліття.

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Заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що порівняно з попередніми десятиліттями ймовірність ядерного конфлікту підвищилася. Про це повідомляє російське державне агентство "ТАСС".

"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту на сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали протягом останніх десятиліть", — стверджує заступник міністра.

В межах дискусії на тему "Світ без ДСНО: що далі?" міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Рябков заявив, що Росія продовжує дотримуватися "ключових положень і доктринальної, і політичної властивості", що вказує на прагнення Кремля до безпеки.

"Світ має бути безпечним і вільним від ядерної погрози", — цитують Рябкова "Аргументи та факти".

Росія призупинила свою участь у "ядерній угоді"

Під час виступу з посланням до Федеральних зборів 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна призупиняє участь у договорі зі США про нерозповсюдження наступальних озброєнь (ДСНО).

При цьому в МЗС РФ уточнили, що Росія продовжить дотримуватися деяких із зазначених у документі обмежень і сповіщати американську сторону про пуски МБР та БРПЛ. У відомстві також наголосили, що рішення про призупинення участі в ДСНО може бути оборотним.

У заяві Держдепу США від 15 березня йдеться, що слова Володимира Путіна про "зупинення участі" у договорі ДСНО юридично некоректні. Американські дипломати також зазначили, що РФ порушує умови угоди.

Серед порушень зазначені відмова від проведення інспекцій, відмова від зустрічей у межах Двосторонньої консультативної комісії, а також припинення повідомлень з боку РФ про стан та переміщення своїх ядерних сил.

Нагадаємо, що 21 березня Володимир Путін заявив, що західні країни починають застосовувати "зброю з ядерним компонентом". Йшлося про надання Україні снарядів із збідненим ураном для британських танків Challenger 2.

У МЗС Великобританії відреагували на звинувачення російської сторони в "ядерній ескалації", зазначивши, що боєприпаси із збідненим ураном не належать до ядерної зброї.