Снаряди з ураном для Challenger 2: Путін заговорив про "зброю з ядерним компонентом" (відео)

За словами президента РФ, Захід воюватиме з Росією "до останнього українця". А російський міністр оборони Сергій Шойгу попереджає про ще один виток ескалації.

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Бажання Великої Британії відправити Збройним силам України боєприпаси зі збідненим ураном говорять про плани Заходу воювати з Росією до останнього українця. Про це заявив президент РФ Володимир Путін 21 березня на пресконференції після переговорів із китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Як сказав Путін, він дізнався про плани Лондона під час обговорення з главою КНР щодо можливостей реалізації "китайського мирного плану".

"Якщо все це відбуватиметься, то Росія змушена буде реагувати відповідно. Колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом", — підкреслив він.

Міністерство оборони Великої Британії заявило про навмисні спроби Путіна дезінформувати російське суспільство. Представник Міноборони сказав, що британська армія десятиліттями використовувала збіднений уран у бронебійних снарядах.

"Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю чи можливостями. Росія це знає, але навмисно намагається дезінформувати", — цитує його канал CNN.

"Незалежні дослідження, проведені вченими з таких груп, як Королівське суспільство, показали, що будь-який вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном, ймовірно, буде низьким", — заявив представник.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що якщо ЗCУ отримають снаряди з збідненим ураном, то буде пройдено ще одну сходинку в ескалації.

"Сходинок не так багато, пройдено ще одну, їх залишається все менше і менше. Рішення Лондона спонукає нас до серйозних роздумів щодо подальшого перебігу подій", — сказав він.

Збіднений уран для танків Challenger 2

Заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді 21 березня заявила про намір відправити ЗСУ боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

Голді підкреслювала високу ефективність боєприпасів для ліквідації ворожих танків і бронетехніки.

За словами глави російської делегації в ОБСЄ Костянтина Гаврилова, Москва прирівнює постачання Києву боєприпасів із сердечниками зі збідненого урану до "брудної ядерної бомби".

Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що США не будуть передавати Україні снаряди зі збідненим ураном.

"Наскільки я знаю, ні. Ми — ні", — відповів Райдер на запитання, чи надсилатимуть США Києву боєприпаси, як Велика Британія.

За даними Інституту досліджень роззброєння ООН, боєприпаси зі збідненим ураном не можуть розглядатися як ядерна зброя. Завдяки урану легше пробивається танки й інша бронетехніка, він щільніший за свинець приблизно вдвічі, зазначили фахівці.

Нагадаємо, що в Лівії нещодавно "втратили" 2,5 тонни урану на одному з полігонів. Зрештою його знайшли біля кордону із Чадом у 10 бочках. У МАГАТЕ говорили, що уран зберігали на об'єктах, не підконтрольних владі.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин 20 березня заявив про готовність країни до випереджального ядерного удару для "стримування війни".