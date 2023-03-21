Снаряды с ураном для Challenger 2: Путин заговорил об "оружии с ядерным компонентом" (видео)

По словам президента РФ, Запад будет воевать с Россией "до последнего украинца". А российский министр обороны Сергей Шойгу предупреждает о еще одном витке эскалации.

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Желание Великобритании отправить Вооруженным силам Украины боеприпасы с обедненным ураном говорят о планах Запада воевать с Россией до последнего украинца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 марта на пресс-конференции после переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Как скалал Путин, он узнал о планах Лондона во время обсуждения с главой КНР возможностей реализации "китайского мирного плана".

"Если вcе это будет происходить, то Россия вынуждена будет реагирoвать соответствующим образoм. Кoллективный Запад начинает применять уже oружие с ядерным компонентом", — подчеркнул он.

Министерство обороны Великобритании заявило о намеренных попытках Путина дезинформировать российское общество. Представитель Минобороны сказал, что британская армия десятилетиями использовала обедненный уран в бронебойных снарядах.

"Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями. Россия это знает, но намеренно пытается дезинформировать", — цитирует его канал CNN.

"Независимые исследования, проведенные учеными из таких групп, как Королевское общество, показали, что любое воздействие на здоровье человека и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким", — заявил представитель.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что если ВCУ получат снаряды с обедненным ураном, то будет пройдена еще одна ступенька в эскалации.

"Ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше. Решение Лондона подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий", — сказал он.

Обедненный уран для танков Challenger 2

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта заявила о намерении отправить ВСУ боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Голди подчеркивала высокую эффективность боеприпасов для ликвидации вражеских танков и бронетехники.

По словам главы российской делегации в ОБСЕ Константина Гаврилова, Москва приравняет поставку Киеву боеприпасов с сердечниками из обедненного урана к "грязной ядерной бомбе".

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не будут передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

"Насколько я знаю, нет. Мы — нет", — ответил Райдер на вопрос, будут ли США отправлять Киеву боеприпасы, как Великобритания.

По данным Института исследований разоружения ООН, боеприпасы с обедненным ураном не могут рассматриваться как ядерное оружие. Благодаря урану легче пробивается танки и другая бронетехника, он плотнее свинца примерно в 2 раза, отметили специалисты.

Напомним, что в Ливии недавно "потеряли" 2,5 тонны урана на одном из полигонов. В итоге его нашли возле границы с Чадом в 10 бочках. В МАГАТЭ говорили, что уран хранили на объектах, не подконтрольных властям.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 20 марта заявил о готовности страны к упреждающему ядерному удару для "сдерживания войны".