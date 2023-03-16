Отвезли к границе: в Ливии нашли пропавшие накануне 2,5 тонны урана (фото)

Вещество можно обогатить для производства ядерного оружия. Уран в бочках доставили ближе к Чаду, их хранили на объектах, не подконтрольных властям.

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Пропавшие 2,5 тонны урана с территории ливийского полигона нашлись. Об этом сообщил телеканал Fox News 16 марта со ссылкой на представителей Ливийской национальной армии (ЛНА).

Недалеко от границы с Чадом нашли 10 бочек с ураном. Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сказал журналистам, что организации предстоит проверить это заявление.

"Поступают сообщения в СМИ о нахождении материала. МАГАТЭ активно работает над их проверкой", — подчеркнул он.

Центрифуги для обогащения урана Фото: Atomic Energy Organization of Iran

Пропавший материал представлял радиологический риск и проблемы ядерной безопасности, добавили специалисты.

Официально МАГАТЭ не комментировала нахождение пропавших бочек с ураном в Ливии.

Командир подразделения связи, генерал ЛНА Халед аль-Махджуб в комментарии Al Jazeera отметил, что бочки с ураном нашли в 5 километрах от того места, где они должны быть.

Вещество в бочках известно под названием yellowcake

Вещество известно под названием yellowcake (желтый кекс) — порошок, состоящий примерно на 80% из оксида урана. Его применяют при подготовке ядерного топлива для реакторов, порошок можно обогатить для использования в ядерном оружии.

По словам высокопоставленного западного дипломата, риски, связанные с материалом, ограничены, но не пренебрежимо малы.

Ранее специалисты МАГАТЭ говорили, что уран хранили на объектах, которые не контролирует ливийское правительство. Проверять место хранения урана должны были в 2022 году, но из-за опасной обстановки в Ливии ее перенесли на 14 марта этого года.

Напомним, что СМИ писали о заключении сделки между РФ и Ираном по возврату обогащенного урана. В России могут быть склады с обогащенным иранским ураном.

Пентагон оценивал возможности Тегерана по изготовлению ядерной бомбы. На это может уйти примерно 12 дней.